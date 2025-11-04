Andrei Rațiu, peste Vinicius și Mbappe! Premiul primit de jucătorul român

Andrei Rațiu, peste Vinicius și Mbappe! Premiul primit de jucătorul român
Andrei Rațiu a reușit o performanță incredibilă și i-a depășit pe Vinicius și Mbappe.

la ligaAndrei RatiuRayo Vallecano
Jucătorul român își continuă evoluțiile bune la Rayo Vallecano, formație care se află pe locul 10 în La Liga.

Andrei Rațiu a ieșit din nou în evidență, după ce a câștigat un premiu fabulos, având în vedere concurența pe care o are.

Andrei Rațiu, cel mai rapid jucător al lunii septembrie

Fundașul lateral a fost desemnat cel mai rapid jucător al lunii septembrie, după cum informează pagina oficială a lui Rayo Vallecano. 

El câștigă acest premiu pentru a două oară consecutiv, iar de această dată l-a primit pentru viteza maximă atinsă în partida cu Atletico Madrid: 35,8 km/h. Acel meci a fost pierdut de Rayo Vallecano cu 3-2.

Rațiu s-a arătat încântat de premiul pe care l-a obținut datorită principalei sale calități și a recunoscut că se simte mai bun față de sezonul trecut la acest capitol, la care oricum excela.

„Țin să mulțumesc pentru acest premiu și este o recunoaștere a calității pe care o au jucătorii rapizi, mai ales că este a doua lună când sunt cel ales. Da, este și calitatea mea și sunt satisfăcut. Cred că, încet-încet, cresc din punct de vedere fizic și sper că ceea ce pot oferi mai bun urmează.

Dacă anul trecut cifrele m-au surprins și pe mine, acum sunt și mai rapid. Echipa joacă foarte bine și meritam să avem mai multe puncte, asta e sentimentul nostru. Este un an bun, jucăm și călătorim în Europa. Rayo e ca o familie pentru mine. Aici am debutat, visul meu a devenit realitate și este un lucru pe care vreau să-l păstrez pentru totdeauna. Suntem o echipă unită, știm că ne va fi greu să confirmăm ceea ce am realizat în sezonul trecut, dar visăm la un trofeu”, a spus Andrei Rațiu, conform site-ului oficial.

Fundașul dreapta are un gol și o pasă decisivă în 13 partide jucate în tricoul lui Rayo Vallecano în acest sezon.

12 milioane de euro este cota lui Andrei Rațiu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Ce s-a mai întâmplat sub ochii lui Horațiu Moldovan! La câte meciuri consecutive ca rezervă a ajuns și la Oviedo
Antrenorul lui Rațiu a reacționat după ce Rayo Vallecano a fost umilită de Villarreal: "Putea face mai mult!"
Nota primită de Andrei Rațiu după ce Rayo Vallecano a fost spulberată de Villarreal
Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri
Probleme pentru Ionuț Radu! Ce au spus spaniolii despre accidentarea portarului român
Liverpool – Real Madrid, ora 22:00, LIVE TEXT. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre duelul de foc din Liga Campionilor
S-a retras din tenis Marius Copil, ultimul jucător român care s-a duelat cu Roger Federer în circuitul ATP
Compagno s-a mândrit cu „trofeul" său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, în culmea fericirii
"Lovitură de proporții dată de FCSB!"

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!"

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul românesc

Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

Gică și Ianis Hagi, aduși la pachet? Unde pot ajunge în vară

Compagno s-a mândrit cu „trofeul" său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, în culmea fericirii
S-a retras din tenis Marius Copil, ultimul jucător român care s-a duelat cu Roger Federer în circuitul ATP
Aventura africană a lui „Reghe": banii din Champions League îl duc în niște destinații exotice
Carmen Herea, victorie la debut la turneul WTA de la Austin! Tânăra din Tulcea este studentă chiar în Texas
Florin Gardoș, sărbătorit la Fața la Joc! „Ți-ai pus dorință să ajungi director sportiv la FCSB?"
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!"
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla"

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă"

