Andrei Rațiu, peste Vinicius și Mbappe! Premiul primit de jucătorul român

Jucătorul român își continuă evoluțiile bune la Rayo Vallecano, formație care se află pe locul 10 în La Liga.
Andrei Rațiu a ieșit din nou în evidență, după ce a câștigat un premiu fabulos, având în vedere concurența pe care o are.
Andrei Rațiu, cel mai rapid jucător al lunii septembrie
Fundașul lateral a fost desemnat cel mai rapid jucător al lunii septembrie, după cum informează pagina oficială a lui Rayo Vallecano.
El câștigă acest premiu pentru a două oară consecutiv, iar de această dată l-a primit pentru viteza maximă atinsă în partida cu Atletico Madrid: 35,8 km/h. Acel meci a fost pierdut de Rayo Vallecano cu 3-2.
Rațiu s-a arătat încântat de premiul pe care l-a obținut datorită principalei sale calități și a recunoscut că se simte mai bun față de sezonul trecut la acest capitol, la care oricum excela.
„Țin să mulțumesc pentru acest premiu și este o recunoaștere a calității pe care o au jucătorii rapizi, mai ales că este a doua lună când sunt cel ales. Da, este și calitatea mea și sunt satisfăcut. Cred că, încet-încet, cresc din punct de vedere fizic și sper că ceea ce pot oferi mai bun urmează.
Dacă anul trecut cifrele m-au surprins și pe mine, acum sunt și mai rapid. Echipa joacă foarte bine și meritam să avem mai multe puncte, asta e sentimentul nostru. Este un an bun, jucăm și călătorim în Europa. Rayo e ca o familie pentru mine. Aici am debutat, visul meu a devenit realitate și este un lucru pe care vreau să-l păstrez pentru totdeauna. Suntem o echipă unită, știm că ne va fi greu să confirmăm ceea ce am realizat în sezonul trecut, dar visăm la un trofeu”, a spus Andrei Rațiu, conform site-ului oficial.
Fundașul dreapta are un gol și o pasă decisivă în 13 partide jucate în tricoul lui Rayo Vallecano în acest sezon.
12 milioane de euro este cota lui Andrei Rațiu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.