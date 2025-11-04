Andrei Rațiu, peste Vinicius și Mbappe! Premiul primit de jucătorul român

Jucătorul român își continuă evoluțiile bune la Rayo Vallecano, formație care se află pe locul 10 în La Liga.

Andrei Rațiu a ieșit din nou în evidență, după ce a câștigat un premiu fabulos, având în vedere concurența pe care o are.



Andrei Rațiu, cel mai rapid jucător al lunii septembrie



Fundașul lateral a fost desemnat cel mai rapid jucător al lunii septembrie, după cum informează pagina oficială a lui Rayo Vallecano.

El câștigă acest premiu pentru a două oară consecutiv, iar de această dată l-a primit pentru viteza maximă atinsă în partida cu Atletico Madrid: 35,8 km/h. Acel meci a fost pierdut de Rayo Vallecano cu 3-2.

Rațiu s-a arătat încântat de premiul pe care l-a obținut datorită principalei sale calități și a recunoscut că se simte mai bun față de sezonul trecut la acest capitol, la care oricum excela.