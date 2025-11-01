Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 11 din primul eșalon al Spaniei, La Liga. La capătul celor 90 de minute, Villarreal s-a impus cu 4-0 și a înregistrat toate cele trei puncte!



Nota primită de Andrei Rațiu după ce Rayo Vallecano a fost spulberată de Villarreal



Gerard Moreno a deblocat tabela de marcaj în minutul 22, din pasa lui Georges Mikautadze. În actul secund, Alberto Moreiro (minutul 56), Santi Comesana (minutul 58) și Ayoze Perez (minutul 65) au dus scorul la 4-0.



Andrei Rațiu, internaționalul român cu 34 de apariții la prima reprezentativă, a fost integralist, iar la finalul meciului a fost punctat de portalul de specialitate FlashScore cu nota 6,4.



Statistici Andrei Rațiu



Minute jucate: 90

Cartonașe galbene: 1

Șuturi: 1

Atingeri în careul advers: 3

Ocazii mari ratate: 1

Driblinguri: 5/6

Atingeri: 89

Faulturi suferite: 3

Pase: 58/63

Dueluri: 11

Deposeădir: 1/1

Intercepții: 1



După 11 etape, Rayo Vallecano a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și cinci înfrângeri. Echipa se situează pe locul 10 cu 14 puncte.

