Antrenorului lui Rayo a lămurit situația lui Rațiu! Ce se întâmplă cu fotbalistul român

Andrei Rațiu a fost eroul lui Rayo Vallecano în meciul din Conference League, 2-2 cu Hacken.

Rayo Vallecano a remizat în duelul din Conferece Leagu cu suedezii de la Hacken.

Ibericii au deschis scorul prin Alvaro Garcia (15), dar suedezii, care au eliminat-o pe CFR Cluj din Conference League (7-2 şi 0-1), au revenit prin golurile reuşite de Julius Lindberg (41) şi Isak Brusberg (55).

Antrenorul lui Rațiu a dezvăluit pe ce poziție va juca fotbalistul român

Rațiu nu a fost titular în partida cu formația suedeză, dar a intrat în teren în minutul 81 și a evoluat pe o poziție neobișnuită pentru el.

Jucătorul român a fost mijlocaș central în ultimele minute ale partidei cu Hacken și a fost chiar eroul lui Rayo, după ce a transformat lovitura de la 11 metri în minutul 90+13 și a asigurat un punct pentru formația madrilenă.

Întrebat dacă Rațiu va mai evolua de acum la mijlocul terenului, antrenorul Inigo Perez a transmis un mesaj clar.

„Da, cred că acum își recapătă din nou acea strălucire pe care o are. În afară de calitățile sale fizice, are și calități pe care le au jucători din alte poziții de pe teren. Da, în cealaltă zi l-am băgat în poziția de '8', pentru că cred că poate juca și acolo, dar, ei bine, el este fundaș dreapta, să fie clar!

Pentru că știi cum e, tot urcă mai mult în teren, apoi vor să dea goluri, să bată penalty-uri, să execute cornere și tot. Deocamdată, el este fundaș dreapta”, a spus antrenorul lui Rayo, conform presei spaniole.

Fundașul dreapta are un gol și o pasă decisivă în 11 partide jucate în tricoul lui Rayo Vallecano în acest sezon.

12 milioane de euro este cota lui Andrei Rațiu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

