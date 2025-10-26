Antrenorului lui Rayo a lămurit situația lui Rațiu! Ce se întâmplă cu fotbalistul român

Rayo Vallecano a remizat în duelul din Conferece Leagu cu suedezii de la Hacken.

Ibericii au deschis scorul prin Alvaro Garcia (15), dar suedezii, care au eliminat-o pe CFR Cluj din Conference League (7-2 şi 0-1), au revenit prin golurile reuşite de Julius Lindberg (41) şi Isak Brusberg (55).



Antrenorul lui Rațiu a dezvăluit pe ce poziție va juca fotbalistul român



Rațiu nu a fost titular în partida cu formația suedeză, dar a intrat în teren în minutul 81 și a evoluat pe o poziție neobișnuită pentru el.

Jucătorul român a fost mijlocaș central în ultimele minute ale partidei cu Hacken și a fost chiar eroul lui Rayo, după ce a transformat lovitura de la 11 metri în minutul 90+13 și a asigurat un punct pentru formația madrilenă.

Întrebat dacă Rațiu va mai evolua de acum la mijlocul terenului, antrenorul Inigo Perez a transmis un mesaj clar.