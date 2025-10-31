Internaționalul român s-a arătat deranjat de atitudinea clubului din Vallecas și ar fi existat și anumite tensiuni între jucător și club. Totuși, Rațiu a rămas la Rayo Vallecano și continuă să impresioneze.

Andrei Rațiu, cel mai rapid fotbalist din top 5 campionate

După o vară tumultuoasă, Rațiu a revenit în cea mai bună formă și a ajuns pe primul loc într-un clasament select.

Conform Mundo Deportivo, în acest sezon, Andrei Rațiu este primul jucător în top 5 campionate din Europa atunci când vine vorba despre viteză.

Un studiu realizat de TransferRoom în colaborare cu Gradient Sport îl plasează pe Rațiu în fața unor jucători precum Vinicius Junior, Erling Haaland Kylian Mbappe sau Pedro Neto.

De fapt, ”Sonic”, așa cum a fost poreclit Rațiu la EURO 2024, este primul în acest clasament select, urmat de italianul Raoul Bellanova de la Atalanta și de portughezul Pedro Neto de la Chelsea.

