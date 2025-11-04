VIDEO Ce s-a mai întâmplat sub ochii lui Horațiu Moldovan! La câte meciuri consecutive ca rezervă a ajuns și la Oviedo

Alexandru Hațieganu
Portarul român, rezervă eternă în La Liga, indiferent de echipă.

Real OviedoLuis CarrionAaron EscandellOsasunaHoratiu Moldovan
Real Oviedo, cu portarul Horaţiu Moldovan (27 de ani) din nou pe banca de rezerve, a încheiat cu un scor alb, 0-0, partida disputată pe teren propriu cu Osasuna, luni seara, în cadrul etapei a 11-a din La Liga.

Acesta este al patrulea la rând meci fără victorie pentru Oviedo, care a înregistrat al doilea egal consecutiv sub conducerea antrenorului Luis Carrion şi ocupă penultimul loc în clasament (19), cu 8 puncte.

Osasuna, care venea după două eşecuri consecutive, a obţinut primul său punct în deplasare de la debutul sezonului şi se află pe poziţia a 15-a, cu 11 puncte.

Horațiu Moldovan face în curând doi ani de La Liga fără meci jucat

Horațiu Moldovan, împrumutat în acest sezon de Atletico Madrid la Real Oviedo, a ajuns astfel la meciul cu numărul 11 din tot atâtea etape din La Liga în care rămâne pe banca de rezerve și la noua echipă.

Ajuns în Spania în ianuarie 2024, când Atletico l-a transferat de la Rapid, deci acum aproape doi ani, goalkeeper-ul naționalei încă nu a debutat în campionatul iberic!

Dacă la Atletico Madrid nu a avut nicio șansă în fața lui Jan Oblak, la Oviedo Moldovan este rezerva eternă a lui Aaron Escandell, un portar de 30 de ani care până acum a evoluat mai mult prin diviziile inferioare, fiind practic la primul său sezon ca titular în La Liga.

Rezultatele și marcatorii din etapa 11 din La Liga

Vineri

Getafe - Girona 2-1

Au marcat: Mario Martin (72), Borja Mayoral (86), respectiv Stuani (90+4 - penalty).

Sâmbătă

Villarreal - Rayo Vallecano 4-0

Au marcat: Gerard Moreno (22), Moleiro (56), Comesana (58), Ayoze Perez (65).

Fundaşul Andrei Raţiu a fost integralist la Rayo şi a primit un cartonaş galben în minutul 76.

Atletico Madrid - Sevilla 3-0

Au marcat: Julian Alvarez (64 - penalty), Almada (77), Griezmann (90).

Real Sociedad - Athletic Bilbao 3-2

Au marcat: Brais Mendez (38), Goncalo Guedes (47), Gorrotxategi (90+2), respectiv Guruzeta (42), Robert Navarro Munoz (79).

Real Madrid - Valencia 4-0

Au marcat: Kylian Mbappe (19 - penalty, 31), Jude Bellingham (44), Carreras (82)

Duminică

Levante - Celta Vigo 1-2

Au marcat: Arriaga (66), respectiv Oscar Mingueza (40), Miguel Roman (90+1).

Portarul Ionuţ Andrei Radu a fost integralist la Celta Vigo.

Alaves - Espanyol Barcelona 2-1

Au marcat: Denis Suarez (5), Lucas Boye (40), respectiv Roberto Fernandez Jaen (56).

FC Barcelona - Elche 3-1

Au marcat: Yamal (9), Ferran Torres (11), Rashford (61), respectiv Rafa Mir (42).

Betis Sevilla - Mallorca 3-0

Au marcat: Antony (10, 34), Ezzalzouli (37).

Luni

Real Oviedo - Osasuna 0-0

Portarul Horaţiu Moldovan a fost rezervă la Oviedo. Info: Agerpres

Clasamentul din La Liga

