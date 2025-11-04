Real Oviedo, cu portarul Horaţiu Moldovan (27 de ani) din nou pe banca de rezerve, a încheiat cu un scor alb, 0-0, partida disputată pe teren propriu cu Osasuna, luni seara, în cadrul etapei a 11-a din La Liga.

Acesta este al patrulea la rând meci fără victorie pentru Oviedo, care a înregistrat al doilea egal consecutiv sub conducerea antrenorului Luis Carrion şi ocupă penultimul loc în clasament (19), cu 8 puncte.

Osasuna, care venea după două eşecuri consecutive, a obţinut primul său punct în deplasare de la debutul sezonului şi se află pe poziţia a 15-a, cu 11 puncte.

