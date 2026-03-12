Andrei Rațiu (27 de ani) a avut o evoluție modestă în partida Samsunspor - Rayo Vallecano 1-3, contând pentru turul optimilor din Conference League.

Meci slab pentru Andrei Rațiu, o raritate în sezonul actual

Fundașul dreapta al naționalei României a avut până acum, în general, un sezon foarte bun la Rayo Vallecano în toate competițiile.

Una dintre puținele excepții s-a produs joi seară, în victoria echipei sale cu 3-1 contra turcilor de la Samsunspor.

Rațiu, cea mai mică notă de la Rayo

Andrei Rațiu s-a numărat printre vinovații de la golul de 1-1 marcat de către Marius în minutul 21. Rațiu a pierdut un duel aerian în propriul careu la faza respectivă.

„Sonic” nu a strălucit nici în privința paselor, având un procentaj de precizie de doar 65% (20 din 31). Pentru evoluția sa, Andrei Rațiu a primit din partea portalului SofaScore nota 6.2, cea mai mică de la Rayo Vallecano.

Brigada de arbitri de la partidă a fost 100% românească: Marian Barbu („central”), Mircea Mihail Grigoriu, Adrian Vornicu (asistenți), Sebastian Colţescu (arbitru de rezervă), Cătălin Popa (VAR) și Marcel Bîrsan (asistent VAR).