Partida Turcia – România (26 martie, Istanbul), primul de baraj de calificare pentru Mondiale, se apropie cu pași rapizi. Iar selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) are nevoie ca toți jucătorii aflați pe lista sa lărgită să fie în forma maximă.

Din păcate, nu e cazul, momentan, și în ceea ce îl privește pe Andrei Rațiu (27 de ani). Duminică, în meciul Sevilla – Rayo Vallecano (1-1), Rațiu a fost integralist, dar cu o evoluție sub așteptări. Românul a încasat un „galben“, în minutul 85, iar site-ul Flashscore l-a notat cu 5,6. Doar Martin (5,4) a avut o notă mai mică din echipa oaspeților. Aici, media a fost de 6,4.

În ciuda meciului mai puțin reușit din această etapă, Rațiu traversează un sezon bun, per ansamblu. Dovadă și cifrele sale de până acum: 31 de meciuri, 1 gol și 3 pase de gol în 2,450 de minute pe teren.