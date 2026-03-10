Brigadă din România la meciul lui Andrei Rațiu! Anunțul făcut de UEFA

Brigadă din România la meciul lui Andrei Rațiu! Anunțul făcut de UEFA Conference League
Andrei Rațiu va încerca să facă un nou pas în Conference League alături de Rayo Vallecano.

SamsunsporRayo VallecanoMarian BarbuAndrei RatiuSebastian ColtescuCatalin Popa
Marian Barbu, delegat la Samsunspor - Rayo Vallecano

Joi seară, de la ora 19:45, Rayo Vallecano va juca pe terenul ui Samsunspor în prima manșă din optimile de finală ale Conference League. Partida din Turcia va fi arbitrată de o brigadă din România.

Marian Barbu (37 de ani) va fi arbitrul confruntării dintre Samsunspor și Rayo Vallecano. La cele două linii se vor afla Mircea Grigoriu și Adrian Vornicu, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Sebastian Colțescu.

În camera VAR se vor afla, de asemenea, doi arbitri români - Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

Pentru Marian Barbu va fi al cincilea meci european la care este delegat în acest sezon. Centralul din Făgăraș a oficial inclusiv la o partidă din faza principală Champions League, Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2.

Rațiu visează la trofeul Conference League cu Rayo

Rayo Vallecano s-a calificat direct în optimile Champions League după ce a încheiat pe locul 5 în faza principală. În schimb, Samsunspor a terminat pe 12 și a fost nevoită să treacă de play-off-ul contra celor de la Shkendija - 1-0 în tur și 4-0 în retur.

Returul dintre Rayo Vallecano și Samsunspor se va disputa în Spania, o săptămână mai târziu, pe 19 martie, de la ora 22:00.

Învingătoarea din acest duel va întâlni în sferturile de finală din Conference League câștigătoarea din duelul NK Celje (Slovenia) - AEK Atena (Grecia).

