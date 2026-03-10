Brigadă din România la meciul lui Andrei Rațiu! Anunțul făcut de UEFA

Marian Barbu, delegat la Samsunspor - Rayo Vallecano

Joi seară, de la ora 19:45, Rayo Vallecano va juca pe terenul ui Samsunspor în prima manșă din optimile de finală ale Conference League. Partida din Turcia va fi arbitrată de o brigadă din România.

Marian Barbu (37 de ani) va fi arbitrul confruntării dintre Samsunspor și Rayo Vallecano. La cele două linii se vor afla Mircea Grigoriu și Adrian Vornicu, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Sebastian Colțescu.

În camera VAR se vor afla, de asemenea, doi arbitri români - Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

Pentru Marian Barbu va fi al cincilea meci european la care este delegat în acest sezon. Centralul din Făgăraș a oficial inclusiv la o partidă din faza principală Champions League, Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2.