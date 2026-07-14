Spaniolii l-au cumpărat pe Moldovan de la Rapid pentru 800.000 de euro, într-un moment în care portarul era de bază nu doar în Giulești, ci și la echipa națională.

Și-a pierdut atunci locul de titular la prima reprezentativă, privind de pe bancă toată campania la EURO 2024, fiindcă nu a bifat niciun minut în restul sezonului 2023/24 la Atletico Madrid.

Atletico l-a împrumutat din nou pe Horațiu Moldovan! Unde va evolua și câți bani va încasa lunar

Atletico l-a împrumutat pentru sezonul 2024/25 la Sassuolo, pentru 250.000 de euro, apoi la Real Oviedo, în stagiunea 2025/26. Acum, scrie iamsport.ro, Moldovan va fi trimis sub formă de împrumut în Turcia, la Eyupspor.

Sursa anterior menționată a scris că portarul va încasa un salariu de 400.000 de euro pe an, ceea ce înseamnă că lunar va fi remunerat cu 33.000 de euro

Până să ajungă la Rapid, Moldovan a fost legitimat la UTA, Ripensia, Sepsi OSK, CFR Cluj, Energiticianul și FC Hermannstadt. La CFR Cluj și-a făcut junioratul.

Eyupspor a terminat pe 15 sezonul trecut

Noua echipă a lui Moldovan a fost aproape de retrogradare în stagiunea recent încheiată. Eyupspor a terminat pe locul 15 din 18 în sezonul trecut cu 33 de puncte.

După 34 de etape desfășurate în primul eșalon al Turciei, clubul de pe ”Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu” a bifat opt victorii, la care s-au adăugat nouă remize și 17 eșecuri.