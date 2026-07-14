OFICIAL Horațiu Moldovan a plecat de la Atletico Madrid. A fost prezentat oficial la noua echipă

Horațiu Moldovan a plecat de la Atletico Madrid. A fost prezentat oficial la noua echipă Stranieri
SPORT.RO
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Portarul Horațiu Moldovan a semnat cu turcii de la Eyupspor. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a părăsit-o pe Atletico Madrid pentru un nou împrumut.

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Atletico MadridEyupsporHoratiu Moldovan
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Internaționalul român va evolua în prima ligă din Turcia. După negocieri intense purtate în ultimele zile, detaliile contractuale au fost finalizate, iar mutarea la Eyupspor a devenit oficială marți. Goalkeeperul a fost prezentat fanilor printr-un material video inedit.

„Bine ai venit în Orașul Sfânt, Horațiu Moldovan”, i-au transmis reprezentanții clubului prin intermediul rețelelor de socializare.

Aventura lui Horațiu Moldovan în Spania nu a decurs potrivit așteptărilor. Transferat în iarna anului 2024 de Atletico Madrid de la Rapid, pentru 800.000 de euro, portarul nu a reușit să bifeze niciun minut sub comanda lui Diego Simeone, postul de titular fiind ocupat de Jan Oblak. Formația madrilenă l-a împrumutat anterior la Sassuolo, cu care a promovat în Serie A, și apoi la Real Oviedo. La gruparea din urmă a prins doar trei partide pe parcursul sezonului 2026-2027.

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O nouă provocare în SuperLig

Acum, Moldovan încearcă să adune mai multe minute pe teren la formația care a încheiat ultima ediție de campionat pe locul 15. Eyupspor este o echipă cunoscută fotbaliștilor români, aici evoluând în trecut și Denis Drăguș

În campionatul Turciei, portarul evaluat la 1,8 milioane de euro îi va întâlni din postura de adversari pe Ianis Hagi, Deian Sorescu, Alexandru Maxim, Umit Akdag și pe antrenorul Mirel Rădoi. Evoluțiile bune în "Țara Semilunii" l-ar putea readuce în atenția echipei naționale, unde a strâns 16 selecții.

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