Internaționalul român va evolua în prima ligă din Turcia. După negocieri intense purtate în ultimele zile, detaliile contractuale au fost finalizate, iar mutarea la Eyupspor a devenit oficială marți. Goalkeeperul a fost prezentat fanilor printr-un material video inedit.

„Bine ai venit în Orașul Sfânt, Horațiu Moldovan”, i-au transmis reprezentanții clubului prin intermediul rețelelor de socializare.

Aventura lui Horațiu Moldovan în Spania nu a decurs potrivit așteptărilor. Transferat în iarna anului 2024 de Atletico Madrid de la Rapid, pentru 800.000 de euro, portarul nu a reușit să bifeze niciun minut sub comanda lui Diego Simeone, postul de titular fiind ocupat de Jan Oblak. Formația madrilenă l-a împrumutat anterior la Sassuolo, cu care a promovat în Serie A, și apoi la Real Oviedo. La gruparea din urmă a prins doar trei partide pe parcursul sezonului 2026-2027.