Cristi Chivu nu și-a putut controla furia la golul egalizator al oaspeților din partida Inter Milano - Atalanta 1-1, contând pentru etapa a 29-a din Serie A.

Două cuvinte din partea lui Cristi Chivu către arbitru

Antrenorul român a fost eliminat după două cartonașe galbene încasate în minutele 83 și 85, după ce a protestat vehement reclamând un fault în atac la reușita Atalantei.

După eliminare, Cristi Chivu i-a strigat arbitrului Gianluca Manganiello, conform Goal Italia, două cuvinte: „Era fallo”, traduse în română „A fost fault”.

Concluzia lui Luca Marelli despre faza controversată din Inter - Atalanta 1-1

Cristi Chivu a încasat cartonașul roșu pentru proteste în partida Inter - Atalanta 1-1. Antrenorul român a primit inițial cartonașul galben în minutul 83, fiind eliminat două minute mai târziu.

Chivu a fost înfuriat la maximum de hotărârea arbitrului Gianluca Manganiello, după consultarea VAR, de a valida golul de 1-1 marcat de către Nikola Krstovic în minutul 83. „Nerazzurrii” au reclamat un fault în atac.

Luca Marelli i-a dat însă dreptate „centralului” Gianluca Manganiello, susținând că a fost un contact prea ușor pentru a anula golul egalizator al oaspeților.

Marelli: „Contactul a fost foarte ușor”

„Nu există contact jos, singurul lucru este mâna pe spate, dar nu pare să apese. În opinia mea, Manganiello a făcut ceea ce trebuie neanulând golul. Pare a fi alegerea corectă pentru că nu există contact jos.

Frattesi a anticipat mingea, Scalvini a ajuns târziu și i-a atins piciorul lui Frattesi, dar privind imaginea, contactul a fost, de fapt, foarte ușor”, a declarat Luca Marelli, fost arbitru italian, citat de tuttomercatoweb.com.