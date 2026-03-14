Cotat la 1,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, Ianis Hagi a semnat în toamnă cu turcii un contract valabil până la finalul stagiunii 2026/27.

Ianis Hagi, gol din lovitură liberă! Comentatorii turci au înnebunit: ”Hagi, Hagi, Ianis Hagi!”

Sâmbătă seară, de la ora 19:00, Alanyaspor a întâlnit-o în deplasare pe Goztepe, în etapa cu numărul 26 din primul eșalon al Turciei, Superliga, la Izmir, pe ”Gursel Aksel Stadyumu”.

Ianis Hagi a înscris un supergol din lovitură liberă în minutul 15, după ce Goztepe deschisese scorul la Izmir prin Juan Santos în al șaptelea minut de joc.

Comentatorul turc de la beIN Sports a ”înnebunit” în urma reușitei lui Ianis Hagi: ”Hagi, Hagi, Ianis Hagi!”, a strigat el după ce mingea a intrat în plasă.