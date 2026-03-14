Este episodul cu numărul 122 al rivalității din prima ligă, iar duelul vine într-un moment important al sezonului, imediat după înjumătățirea punctelor. Ambele echipe visează la titlu, astfel că miza confruntării este uriașă.

Zeljko Kopic a avut mari bătăi de cap înainte de această partidă, având nu mai puțin de patru jucători indisponibili: Kennedy Boateng, Mamoudou Karamoko, George Pușcaș și Andrei Mărginean. Astfel, tehnicianul croat a apelat la Matteo Duțu pentru postul de fundaș central, alături de Nikita Stoinov.

Rezervă în partida precedentă de la Cluj, cu CFR (0-2), Alexandru Musi revine acum în primul ”11” pentru partida din Giulești. De partea cealaltă, Costel Gâlcă mizează pe Moruțan, Dobre, Petrila și Daniel Paraschiv, iar Kader Keita este rezervă.

Echipele de start pentru derby-ul Rapid - Dinamo:

: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic

: Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, N'Giuwu

Dinamo traversează o perioadă complicată, cu trei înfrângeri consecutive, însă diferența față de Rapid este de doar două puncte, iar un succes în această seară ar putea relansa serios lupta la titlu.

De partea cealaltă, FC Rapid București este în urmărirea liderului Universitatea Craiova și speră să câștige primul titlu după mai bine de două decenii de așteptare.