Radu Drăgușin, criticat dur chiar în timpul meciului Fiorentina - Juventus: ”A adormit!”

Radu Drăgușin, criticat dur chiar în timpul meciului Fiorentina - Juventus: ”A adormit!” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fiorentina - Juventus se joacă în runda 11 din Serie A.

TAGS:
radu dragusinFiorentinaNick Woltemadejuventus
Din articol

Fiorentina a deschis scorul în minutul 4 prin Mateo Pellegrino, dar ”Bătrâna Doamnă” a egalat în minutul 32 prin Nick Woltemade.

Italienii l-au criticat dur pe Radu Drăgușin la golul lui Woltemade

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Radu Drăgușin, care a fost titular pe ”Artemio Franchi”, a fost găsit vinovat la golul lui Woltemade. 

Drăgușin a adormit, iar Woltemade îl pedepsește: germanul marchează primul său gol în Serie A și restabilește egalitatea, 1-1, pe Franchi”, au titrat italienii de la TuttoMercatoWeb.

Italienii au remarcat că fundașul român l-a scăpat din marcaj pe german, care a finalizat cu ușurință din fața porții, din pasa lui Kolo Muani. 

Juventus a restabilit egalitatea după o jumătate de oră de joc, prin primul gol marcat de Woltemade în Serie A. Kolo Muani a scăpat de sub marcajul lui Vieri și i-a pasat atacantului german, aflat în centrul careului și marcat superficial de Drăgușin. Fundașul român i-a lăsat acestuia suficient timp să trimită mingea pe lângă De Gea, cu o simplă finalizare din apropiere”, au scris jurnaliștii din ”Cizmă”.

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