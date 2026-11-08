Controverse în Italia după ce Radu Drăgușin a avut un gol anulat în Fiorentina - Juventus! Fostul arbitru din Serie A a dat verdictul

Mateo Pellegrino a deschis scorul după doar patru minute, dar Woltemade a restabilit egalitatea în minutul 32, după ce a fost scăpat din marcaj de Radu Drăgușin. Njie a înscris și el în minutul 54, iar Fiorentina a trecut din nou în avantaj, dar Bremer a stabilit scorul final în minutul 66.

Gestul făcut de Tenerife după decesul lui Jesus de Miguel: decizia anunțată de conducerea clubului

Gestul făcut de Tenerife după decesul lui Jesus de Miguel: decizia anunțată de conducerea clubului

Încredere totală pentru Cristi Chivu: „Pierdem și al doilea derby și după câștigăm Scudetto!”

Prima reacție a lui Victor Angelescu, după ce Corvinul a decis să o dea în judecată pe Rapid

Reghecampf a tras concluzia în cazul lui Drăguș, după primul meci în care a fost căpitan la FCSB

În actul secund s-a petrecut și o fază controversată cu fotbalistul român în centrul atenției. Radu Drăgușin a înscris al treilea gol al Fiorentinei în minutul 83, însă reușita sa a fost anulată pentru un fault în atac pe care l-a comis asupra lui Bremer.

Cu câteva minute mai devreme, jucătorii lui Juventus au acuzat un henț în careu comis de Joao Mario, însă centralul Andrea Colombo a lăsat jocul să continue.

Fostul arbitru din Serie A Luca Marelli a comentat ambele faze. Dacă la faza hențului acuzat de bianconeri, Marelli a argumentat că, deși există anumite circumstanțe care îl scuză, arbitrul ar fi trebuit să dicteze lovitură de la 11 metri în favoarea lui Juventus, când a venit vorba despre golul anulat lui Radu Drăgușin, Marelli a spus clar: golul a fost anulat corect.

”Punctul de contact a fost în zona cotului lui Joao Mario, fiind vorba mai degrabă de braț decât de axilă. Trebuie spus că mingea a venit brusc și pe neașteptate, în urma loviturii de cap ratate de Kolo Muani, însă brațul era într-adevăr foarte depărtat de corp. Poate că faza a fost interpretată ca o minge neașteptată, dar brațul era poziționat la un unghi de 90 de grade... Este greu de susținut că nu se impunea acordarea unui penalty, în ciuda contactului anterior cu gheata.

Anularea golului Fiorentinei a fost corectă. Drăgușin l-a împins pe Bremer cu ambele mâini, împiedicându-l astfel să intervină”, a spus Luca Marelli, conform TMW.