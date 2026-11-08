Etapă de coșmar pentru cele trei reprezentante ale Qatarului, în Liga Campionilor!

În decurs de 24 de ore, Al-Sadd Doha, Al-Gharafa și Al-Shamal au pierdut pe rând, demonstrând că nivelul fotbalului din Qatar e departe de ce se joacă în Asia.

Și, ca acest tablou sumbru să fie complet, clasamentul la zi e unul horror pentru Qatar. Pentru că ultimele două poziții, 15 și 16, sunt ocupate de Al-Sadd, respectiv Al-Gharafa, ambele fără victorii după primele patru etape. Trupa pregătită de Răzvan Lucescu a obținut două remize, în timp ce echipa lui Florinel Coman e ciuca bătăilor, având zero puncte și un golaveraj catastrofal: 3-11! Ce-i drept, nici Al-Sadd nu stă mai bine, la acest capitol, golaverajul de 1-6, după patru partide, fiind elocvent pentru ce a arătat echipa lui Răzvan, în Champions League.

Răzvan Lucescu, o dezamăgire cruntă

Chiar dacă nici una dintre formațiile din Qatar Stars League n-a câștigat, în runda cu numărul 4 a Ligii Campionilor, Al-Sadd, unde antrenează Lucescu jr, și-a atras cele mai multe critici. Explicația ține de nivelul investițiilor și de tradiția echipei, în Champions League. Concret, Al-Sadd e singura formație din Qatar, care a triumfat în competiția supremă din Asia la nivel de cluburi. S-a întâmplat, în două rânduri, în 1989 și în 2011.

În acest context, așteptările de la Al-Sadd erau cu totul altele, în acest sezon. Mai ales că aducerea lui Răzvan Lucescu, în vară, a fost o mutare gândită, parțial, datorită experienței românului în Champions League. Pe când a fost la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), Răzvan a cucerit trofeul Ligii Campionilor Asiei, în chiar primul său sezon, în 2019.

Acum, la Al-Sadd, Lucescu e foarte departe de o asemenea performanță. Și, de fapt, la cum arată situația echipei la ora actuală, Al-Sadd riscă să fie eliminată din competiție după faza grupelor. Asta în condițiile în care, la ediția precedentă, cu Roberto Mancini pe bancă, Al-Sadd a avansat până în sferturile Champions League.

Discursul lui Lucescu jr, enervant pentru arabi

Având în vedere că Al-Sadd a dezamăgit teribil, în actuala ediție a Ligii, discursul lui Răzvan, după 0-0 cu Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită), i-a enervat pe arabi. Din mai multe motive.

În primul rând, Al-Sadd a jucat acasă și, mai mult decât atât, a întâlnit o formație lovită de criză. Al-Ahli Jeddah, chiar dacă e deținătoarea trofeului Champions League, s-a prezentat la meciul cu Al-Sadd după o înfrângere teribilă, în campionat: 1-6 cu Al-Shabab Riad! Și, pe fondul rezultatelor sub așteptări din acest sezon, antrenorul saudiților, Marino Pusic, e la un pas de demitere.

Chiar și așa, cu o adversară „rănită“ în față, Al-Sadd n-a reușit să câștige primul meci din acest sezon, în Champions League. Iar faptul că, după partidă, Răzvan a venit la conferință și a vorbit cu zâmbetul pe buze, despre alte două puncte pierdute, i-a scos din sărite pe analiștii din Qatar.

„Al-Sadd a început să plătească prețul pentru ce face antrenorul ei. Răzvan Lucescu suferă de un adevărat complex în meciurile cu Al-Ahli. Nici când era la Al-Hilal și era pe val cu această formație, românul n-a rupt gura târgului în meciurile cu Al-Ahli. De fapt, în toată cariera lui de antrenor în Asia, fie că a fost la El-Jaish, Al-Hilal sau la Al-Sadd, românul a câștigat doar două meciuri din cinci cu Al-Ahli“, a notat jurnalistul Adel Zuhaira.

Mai departe, ziaristul din Qatar a criticat vehement ce a arătat Al-Sadd într-o partidă în care avea nevoie disperată de victorie.

„Înainte de meci, dată fiind situația echipei adverse, toată lumea se aștepta ca Al-Sadd să domine partida autoritar. Mai ales că, având un singur punct după trei meciuri, Al-Sadd știa că trebuie să atace, pentru a lua toate punctele, într-o partidă de acasă cu o echipă debusolată în față. Dar, în mod surprinzător, ce ne-a oferit Al-Sadd a fost un meci insipid. Din toate punctele de vedere! Ocaziile mari de gol pot fi numărate pe degete. În acest context, rezultatul de 0-0 a fost unul firesc“, a continuat Adel Zuhaira.

În continuarea analizei sale, acesta a arătat cu degetul spre omul aflat pe banca celor de la Al-Sadd.

„Principalul vinovat, pentru meciul pe care l-am văzut, a fost Răzvan Lucescu, garantul plictiselii! Chiar dacă a avut la dispoziție o echipă superioară, în comparație cu Al-Ahli în situația ei actuală, antrenorul român n-a știut cum să valorifice această superioritate. Din păcate, când ne uităm pe istoricul meciurilor pe care le-a mai jucat Lucescu cu Al-Ahli, ne dăm seama că abordarea sa din această partidă n-a fost, totuși, o surpriză. Practic, românul și-a continuat seria partidelor nereușite cu Al-Ahli“, a concluzionat jurnalistul din Qatar.

Răzvan Lucescu, șanse tot mai mici în grupa de Champions League

După încă o partidă fără victorie în Liga Campionilor, Răzvan Lucescu mai are la dispoziție patru meciuri, pentru a-și duce echipa pe un loc calificant, în optimi. Pentru asta, Al-Sadd trebuie să încheie grupa în Top 8. La ora actuală, formația din Doha e pe 15 din 16, la trei puncte de poziția a 8-a.

În ultimele patru etape din Champions League, Al-Sadd va avea următorul program: