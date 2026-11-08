Lens încearcă să-și revină după unul dintre cele mai dure eșecuri din istoria clubului. Miercuri, francezii au fost învinși pe teren propriu de Como, scor 1-9, în UEFA Champions League. În campionat, formația a avut rezultate mai bune, cu trei victorii în ultimele patru etape. În plus, Lens a câștigat 17 dintre ultimele 20 de meciuri disputate acasă în Ligue 1.

Lens - Marseille, în direct pe VOYO SPORT 1 de la 21:45!

De cealaltă parte, Marseille traversează o perioadă foarte bună. Echipa a câștigat ultimele patru partide din campionat și vine după un succes cu Bayer Leverkusen, scor 1-0, în Europa League.

Istoricul recent le oferă motive de încredere gazdelor. Lens a câștigat trei dintre ultimele patru confruntări directe disputate pe teren propriu.