FOTO FCSB sau Steaua? Avem doi Alexandru Gabriel Maxim în fotbalul românesc, unul de la FCSB, altul de la Steaua

FCSB sau Steaua? Avem doi Alexandru Gabriel Maxim în fotbalul românesc, unul de la FCSB, altul de la Steaua Liga 2
Situație inedită la cele două mari rivale la moștenirea din Ghencea.

Meciurile din Liga 2 din anul 2025 s-au încheiat odată cu etapa cu numărul 17.

În ultima rundă a fost de remarcat o situație inedită, pomenită ca atare de Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Mai exact, scrie FRF, ”2 de Alexandru Gabriel Maxim au figurat ca rezerve nefolosite pe foile de joc ale etapei cu numărul 17, ambii fiind juniori. Dacă portarul împrumutat de FCSB la FC Voluntari, născut 23.01.2007, este deja un „veteran” cu 21 de meciuri în două sezoane, în schimb noutatea o constituie mijlocașul cu aceleaşi prenume şi nume, născut pe 11.02.2009, care a stat pe banca de rezerve a celor de la Steaua Bucureşti în meciul cu Gloria Bistrița”!

Cum îl prezenta FC Voluntari în vară pe Alexandru Maxim de la FCSB

”Bun venit, Alexandru Maxim!

🤝🏻Cluburile FC Voluntari și FCSB au ajuns la un acord în privința împrumutului goalkeeper-ului Alexandru Maxim la echipa noastră.

ℹ️În vârstă de 17 ani și cu o înălțime de 2,02 , Alex are selecții la naționalele de fotbal ale României U-15, U-16, și U-17.🇷🇴

🏆 Deasemenea, Maxim este câștigător al campionatului, al Cupei și SuperCupei României cu FCSB , grupa 2007, în sezonul 2021/2022 și al Cupei de tineret în sezonul 2022/ 2023.

Clubul nostru îi urează,, Bun Venit!" și îi dorește mult succes în tricoul FC Voluntari!”, posta gruparea din Ilfov în iulie anul trecut.

Clasamentul din Liga 2 la sfârșitul anului

