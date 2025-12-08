VIDEO Alex Maxim, înger și demon în Beșiktaș - Gaziantep! Ce a făcut românul

Beșiktaș - Gaziantep s-a terminat 2-2.

Alex MaximBesiktasGaziantep
Alexandru Maxim a avut o prestație cu lumini și umbre în remiza spectaculoasă dintre Beșiktaș și Gaziantep, scor 2-2, din etapa a 15-a a campionatului Turciei. 

Internaționalul român a fost implicat decisiv la primul gol al oaspeților, dar a văzut și cartonașul galben care îl va face indisponibil runda viitoare.

Gaziantep a deschis scorul rapid, în minutul 7, prin Bayo. Faza a plecat chiar de la Alexandru Maxim, care a recuperat o minge importantă la mijlocul terenului, i-a pasat lui Perez, iar acesta a trimis mai departe pentru Bayo, care l-a învins pe portarul lui Beșiktaș.

În minutul 30, însă, românul a fost avertizat cu cartonaș galben, iar cumulul de avertismente îl va scoate din joc pentru următoarea etapă de campionat. Beșiktaș a reușit să egaleze în minutul 35, prin El Bilal Toure, iar scorul pauzei a fost 1-1.

Bayo a revenit în prim-plan în minutul 66, când a reușit „dubla” și a adus-o din nou pe Gaziantep în avantaj. Bucuria oaspeților a ținut însă doar patru minute, pentru că Tammy Abraham a restabilit egalitatea în minutul 70, stabilind rezultatul final, 2-2.

Pentru prestația sa, Alexandru Maxim a primit nota 6,5 din partea specialiștilor de la Flashscore. După acest rezultat, Beșiktaș a ajuns la 25 de puncte și ocupă locul 5 în clasament, în timp ce Gaziantep este pe locul 7, cu 23 de puncte. Lider rămâne Galatasaray, cu 36 de puncte.

În etapa următoare, Beșiktaș va juca în deplasare cu Trabzonspor, în timp ce Gaziantep va primi vizita celor de la Goztepe, însă fără Alexandru Maxim, suspendat.

