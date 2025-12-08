Alexandru Maxim a avut o prestație cu lumini și umbre în remiza spectaculoasă dintre Beșiktaș și Gaziantep, scor 2-2, din etapa a 15-a a campionatului Turciei.



Internaționalul român a fost implicat decisiv la primul gol al oaspeților, dar a văzut și cartonașul galben care îl va face indisponibil runda viitoare.



Alex Maxim, înger și demon în Beșiktaș - Gaziantep



Gaziantep a deschis scorul rapid, în minutul 7, prin Bayo. Faza a plecat chiar de la Alexandru Maxim, care a recuperat o minge importantă la mijlocul terenului, i-a pasat lui Perez, iar acesta a trimis mai departe pentru Bayo, care l-a învins pe portarul lui Beșiktaș.



În minutul 30, însă, românul a fost avertizat cu cartonaș galben, iar cumulul de avertismente îl va scoate din joc pentru următoarea etapă de campionat. Beșiktaș a reușit să egaleze în minutul 35, prin El Bilal Toure, iar scorul pauzei a fost 1-1.

