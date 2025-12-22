Deși mijlocașul Alexandru Maxim a contribuit decisiv la singurul gol al oaspeților, formația pregătită de Burak Yilmaz a terminat anul 2025 în genunchi, bifând al patrulea meci consecutiv fără victorie.

Dezastrul s-a declanșat devreme pe stadionul „Fatih Terim”. Gazdele au deschis balul în minutul 21, prin Shomurodov, servit ideal de Amine Harit. Speranțele celor de la Gaziantep s-au reaprins rapid, la doar cinci minute distanță. Alex Maxim a ieșit la rampă și i-a oferit o pasă excelentă lui Drissa Camara, care a restabilit egalitatea.

Bucuria a fost însă de scurtă durată. Fayzullaev a readus-o pe Basaksehir în avantaj în minutul 29, stabilind scorul pauzei, 2-1.

Final de an de coșmar pentru trupa lui Burak Yilmaz

Repriza secundă a fost un fiasco total pentru oaspeți. Imediat după odihnă, Kizildag și-a îngropat echipa cu un autogol în minutul 53. Încercând să schimbe soarta partidei, antrenorul l-a aruncat în luptă pe Deian Sorescu în minutul 57, în locul lui Perez, însă fostul dinamovist nu a putut opri tăvălugul. Gunes a urcat scorul la 4-1 în minutul 68, din pasa aceluiași Shomurodov. Un minut mai târziu, Alexandru Maxim a fost scos de pe teren, fiind înlocuit cu Boateng.

Finalul a fost unul de groază pentru Gaziantep. Rodrigues a fost eliminat în minutul 76, lăsându-și colegii în inferioritate numerică, iar Brnic a pus capac umilinței în prelungiri (90+2), stabilind scorul final, 5-1.

În urma acestui rezultat, Basaksehir a urcat pe locul 7 în clasament, acumulând 23 de puncte, la egalitate chiar cu Gaziantep, care ocupă poziția a 9-a, dar are un golaveraj inferior.

