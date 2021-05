"Jucam mereu cu febra la picioare!" Ianis Hagi, dezvaluiri incredibile despre perioada petrecuta in Italia! "M-am maturizat extrem de mult"

Internationalul roman rememoreaza perioada in care a jucat in Italia.

Vandut de Viitorul pe cand avea 17 ani la Fiorentina pentru doua milioane de euro, Ianis Hagi vorbeste despre prima experienta avuta intr-un campionat strain si cum s-a adaptat la conditiile si rigorile care sunt in fotbalul italian, cu totul diferite fata de cel romanesc.

"M-am maturizat extrem de mult in Italia, dar plecasem de acasa. Era pentru prima data cand luam contact cu alta lume, totul era diferit... Fizic am crescut foarte mult. Am avut un program unde faceam sala de 6 ori pe saptamana. La Primavera, mereu jucam cu febra la picioare. Mi-a facut foarte bine, m-am intors acasa simtindu-ma mai puternic fizic.

Mi-am dorit foarte mult mutarea, chiar daca tata voia sa ma mai tina un an, am insistat sa merg. Sa fiu intr-un vestiar cu 15-16 jucatori de la echipele lor nationale m-a ajutat sa invat foarte multe. M-am dus cu ideea de a juca. Dupa un cantonament foarte bun, echipa nu era in primele 6 si lucrurile s-au complicat. Mi-a fost foarte greu pentru ca eram obisnuit sa joc meci de meci, iar atunci nu mai jucam deloc.

Stiam, insa, ca momentul meu va veni. Tata imi spunea ca trebuie sa fiu pregatit pentru ca momentul meu va veni. Si-atunci ma pregateam ca si cum as fi fost titular in fiecare meci. Cand a venit momentul sa ma intorc in tara, am jucat din prima si am fost declarat cel mai bun jucator din playoff. Iar asta pentru ca am fost pregatit", a spus Ianis Hagi la Digisport.