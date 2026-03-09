Alexandru Mățan, decisiv în Grecia! Ce a reușit fotbalistul român

Fotbalistul român Alexandru Măţan a marcat un gol pentru echipa Panetolikos, învingătoare cu scorul de 2-1 în faţa formaţiei Kifisia, luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 24-a a primei ligi elene de fotbal.

Oaspeţii au marcat primii, prin Jorge Pombo (20), dar Panetolikos a punctat de două ori până la pauză, prin Farley Rosa (34) şi Măţan (45+1).

Măţan, care are 3 goluri în 23 de partide în acest sezon în Super Liga elenă, a fost integralist în acest meci şi a primit un cartonaş galben în min. 90+5.

Fundaşul Sebastian Mladen a jucat 77 de minute la gazde.

Senegalezul Youssouph Badji, care a pasat decisiv la ambele goluri ale gazdelor, a fost eliminat în min. 90+8.

Panetolikos ocupă locul 10 (din 14 echipe), cu 24 de puncte, iar Kifisia se află pe 11, tot cu 24 de puncte.

Agerpres