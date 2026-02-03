Decizia grecilor după ce Gigi Becali și-a dat acordul pentru plecarea lui Dennis Politic de la FCSB

FCSB vrea să se despartă de Dennis Politic (25 de ani), după jumătate de an în care jucătorul nu a reușit să confirme la campioana României.

FCSB l-a transferat cu mari așteptări pe Dennis Politic. A plătit aproape un milion de euro și i l-a cedat lui Dinamo inclusiv pe Alexandru Musi. Fostul junior de la Manchester United nu a reușit însă să confirme, iar în 24 de partide în care a fost utilizat a reușit doar 3 goluri.

Panetolikos nu mai pare interesată de Dennis Politic. Grecii au transferat alte extreme

În această iarnă, Panetolikos a făcut o ofertă de împrumut pentru Dennis Politic, până în vară. Inițial, Gigi Becali s-a opus, însă după ce l-a văzut pe jucător în meciul cu Fenerbahce a transmis că Politic este liber să plece în Grecia.

Panetolikos, formație care luptă pentru evitarea retrogradării, pare că nu mai este dispusă acum să îl împrumute pe Dennis Politic. În ultimele zile, grecii au transferat alte două extreme, brazilianul Lenny Lobato, de la Velez Sarsfield, și belgianul Isaac Mbenza, de la Charleroi.

Transferul lui Mbenza, extremă dreaptă, urmează să fie oficializat în cursul zilei de marți, scrie gazzetta.gr. Belgianul ar urma să semneze un contract pe un sezon și jumătate cu Panetolikos.

Având în vedere campania de transferuri a lui Panetolikos, pare greu de crezut că Politic va mai face pasul la ocupanta locului 12 din prima ligă a Greciei.

  • 6 februarie este data la care se încheie fereastra de mercato din Grecia

În cazul în care nu își va găsi o altă echipă, Dennis Politic va rămâne la FCSB, alături de care are contract până în 2029.

