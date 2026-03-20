Qingdao Hainiu și Zhejiang s-au întâlnit vineri în a treia etapă din Superliga Chinei, pe ”Qingdao Youth Football Stadium”. La capătul celor 90 de minute, Zhejiang s-a impus cu 4-1.

Alexandru Mitriță face show în China în ziua în care s-a anunțat lotul pentru barajul cu Turcia

În ziua în care Mircea Lucescu a anunțat lotul echipei naționale pentru barajul cu Turcia de joi (26 martie), Alexandru Mitriță a bifat două pase decisive în China.

Mitriță l-a servit de două ori pe Yudong Wang (minutul 54 și minutul 70), pentru golurile de 1-1 și 3-1

Pentru Zhejiang au mai înscris Saul Guarirapa (minutul 55) și Tao Qianglong (90+3), în timp ce fostul jucător de la FCSB, Malcom Edjouma, deschisese scorul în minutul 13.

La ce echipe a mai jucat Mitriță

Cotat la 4 milioane de euro de site-urile de specialitate, Mitriță are contract cu Zhejiang Professional până la finalul lui decembrie 2026.

Fostul internațional român a mai fost legitimat la Universitatea Craiova, New York City, Al-Raed, PAOK Salonic, Al-Ahli, Pescara, Viitorul Constanța, FCSB U21 și Turnu-Severin.