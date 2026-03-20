Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român a semnat un contract valabil până în iunie 2027 cu DL Yingbo.

Nicolae Stanciu, integralist din nou în China! Ce notă a primit după ultimul meci

DL Yingbo a primit vizita lui Shanghai Port vineri, în a treia etapă din Superliga Chinei, pe ”Dalian Suoyuwan Football Stadium” din Dalian.

La capătul celor 90 de minute, Dalian a bifat toate cele trei puncte după ce s-a impus cu 1-0. Unicul gol al meciului a fost înscris de Frank Acheampong.

Nicolae Stanciu a fost integralist cu Shanghai Port. A fost notat cu 7,2 de portalul de specialitate FlashScore la finalul meciului.

Internaționalul român a fost integralist și cu Wuhan Three Towns (1-4) și cu Shanghai Shenhua (3-5) în primele două etape ale noului sezon.

DL Yingbo, în clasament

După trei etape, Yingbo se află pe locul 5 în clasament cu trei puncte. O victorie și două remize a înregistrat până acum echipa la care evoluează și Stanciu.

Pentru Yingbo urmează meciul cu Shandong Taishan din etapa #4, care va avea loc pe 4 aprilie, de la ora 14:00 ora României.