„Decarul” de la FCSB a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei în acest sezon. Din postura de mijlocaș, Tănase a înscris 12 goluri și a oferit 8 pase decisive în 42 de partide.

Florin Tănase a refuzat o ofertă uriașă din China ca să rămână la FCSB

Potrivit impresarului său, Florin Vulturar, nu a existat încă o discuție pentru prelungirea contractului, însă va avea loc după încheierea play-out-ului, pentru a decide viitorul său.

Oferta din China ar fi adus un salariu anual între 1,3 și 1,4 milioane de euro, mult peste nivelul SuperLigii, însă Tănase a preferat să rămână în România și să-și ducă înțelegerea la bun sfârșit.

„Florin Tănase a refuzat o ofertă foarte mare din China. A zis că va rămâne până la vară, că își va duce contractul la bun sfârșit și că va vedea din vară ce se întâmplă. Oferta era la 1,3-1,4 milioane de euro pe sezon”, a spus Florin Vulturar la Fanatik.

Actualul salariu al mijlocașului la FCSB este de 30.000 de euro pe lună, iar cota de piață a acestuia este estimată la 2,3 milioane de euro.

Pentru FCSB urmează primul meci din istoria echipei în play-out. Trupa lui Becali se va duela mâine, 15 martie, cu Metaloglobus București, nu mai devreme de ora 20:30.