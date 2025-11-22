Florinel Coman a prins minute prețioase în Qatar, într-un moment în care discuțiile despre viitorul său au atins cote maxime. Fostul șeptar al roș-albaștrilor a fost trimis pe teren în ultimele minute ale confruntării câștigate de Al Gharafa, scor 1-0, împotriva celor de la Al Wakrah.



Deși echipa sa este lider detașat în Qatar, situația românului nu este tocmai una roz. Până la această partidă, Coman bifase doar 16 minute în actualul sezon din campionatul intern, un semn clar că aventura în Golf nu decurge conform planului inițial.



"Am un feeling"



Înainte de meciul pe care FCSB îl are programat cu Petrolul pe Arena Națională, Elias Charalambous a fost chestionat despre posibila repatriere a extremei vândute în vară pentru 5 milioane de euro.



Tehnicianul cipriot a recunoscut că și-ar dori enorm să lucreze din nou cu fotbalistul care a adus titlul în vitrina clubului, dar a rămas realist în privința șanselor de reușită.



"Îmi doresc să îl am iar pe Florinel Coman. Dar nu cred că va veni la iarnă. E dificil. Nu cred. Ăsta e feeling-ul meu. Dacă va veni, va fi bine, dar nu cred că va veni", a spus Charalambous la conferința de presă.



Cifrele lui Coman în Qatar rămân modeste comparativ cu explozia avută în Superliga. În mai bine de un an la Al-Gharafa SC, acesta a strâns 27 de partide, reușind cinci goluri și nouă pase decisive. Spre comparație, la FCSB, brăileanul a fost motorul echipei, cu 63 de goluri și 62 de assist-uri în 233 de meciuri, statistici care l-au transformat într-unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a clubului.

