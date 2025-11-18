Florinel Coman traversează o perioadă nefastă în Qatar, la Al Gharafa, unde a prins doar două meciuri din nouă etape în acest sezon.
Sport.ro a scris azi că Florinel Coman nu mai are loc la gruparea la care e legitimat și s-ar putea despărți de Al Gharafa.
Gigi Becali, reacție în forță după ce arabii au luat decizia finală în cazul lui Florinel Coman
Becali susține că îl așteaptă pe Florinel Coman la FCSB și se va ține de promisiune. Latifundiarul i-a lăsat ușa deschisă fotbalistului născut în Brăila încă din momentul în care Coman s-a despărțit de FCSB.
„Eu l-am sfătuit mereu să ia banii de acolo, să stea să ia bani. El mai are contract acolo un ani și jumătate. Ceea ce înseamnă că mai are de primit 3 milioane de euro ca salariu, că primește două milioane de euro pe an. Dacă ăia îi dau un milion sau două milioane, eu îl aștept cu brațele deschise. Îi găsim loc în echipă.
Eu cred, să vedem dacă mă înșel, că în România nu va mai juca la altă echipă în afară de Farul și FCSB. Nu s-ar duce la alții pentru bani. E prea mare caracter. Nu există să spună «Mă duc în altă parte pentru bani mai mulți».
El m-a mai întrebat dacă poate să revină, poate când să termină contractul... Eu îl aștept. I-am zis: «Și după ce termini contractul poți să vii să mai joci la noi»”, a declarat Gigi Becali, potrivit Gsp.
Florinel Coman va fi cedat de Al-Gharafa, în ianuarie
Fostul star al FCSB-ului s-a „lipit“ de bancă, la Al-Gharafa, și a pierdut și echipa națională, după cum Sport.ro a arătat aici.
În condițiile în care Coman ocupă locul unui străin în lotul lui Pedro Martins, soarta sa a fost pecetluită deja. Potrivit unui impresar român cu legături cu fotbalul din Orientul Mijlociu, odată ce fereastra de transferuri din ianuarie se va deschide, Coman va fi cedat, în mod cert, de Al-Gharafa. Decizia e finală și se așteaptă acum doar perioada mercato de la începutul anului 2026.
S-a ajuns aici și pentru că Al-Gharafa e în lupta pentru titlu. După 9 etape, echipa e pe primul loc, la patru puncte de Al-Shamal. Având în vedere că au trecut 15 ani de la ultimul titlu cucerit de Al-Gharafa, șefii clubului nu vor să rateze șansa imensă care li s-a ivit în actuala campanie. Una în care granzii Al-Sadd și Al-Duhail au ajuns la mijlocul clasamentului.
Tocmai de aceea, Al-Gharafa și-a propus să întărească lotul actual, în iarnă. Iar Florinel Coman va fi cedat, fie sub forma de împrumut, fie printr-un transfer definitiv. A doua variantă ar fi cea optimă pentru clubul din Doha, dornic să recupereze măcar o parte din suma plătită pe Coman.
Practic, Coman va ajunge în aceeași situație ca în ianuarie 2025. Pentru că și atunci antrenorul Pedro Martins s-a debarasat de el – Coman a fost împrumutat, la Cagliari – ca să-i facă loc unui alt fotbalist străin în lot.