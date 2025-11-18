Florinel Coman traversează o perioadă nefastă în Qatar, la Al Gharafa, unde a prins doar două meciuri din nouă etape în acest sezon.

Sport.ro a scris azi că Florinel Coman nu mai are loc la gruparea la care e legitimat și s-ar putea despărți de Al Gharafa.

Gigi Becali, reacție în forță după ce arabii au luat decizia finală în cazul lui Florinel Coman

Becali susține că îl așteaptă pe Florinel Coman la FCSB și se va ține de promisiune. Latifundiarul i-a lăsat ușa deschisă fotbalistului născut în Brăila încă din momentul în care Coman s-a despărțit de FCSB.

„Eu l-am sfătuit mereu să ia banii de acolo, să stea să ia bani. El mai are contract acolo un ani și jumătate. Ceea ce înseamnă că mai are de primit 3 milioane de euro ca salariu, că primește două milioane de euro pe an. Dacă ăia îi dau un milion sau două milioane, eu îl aștept cu brațele deschise. Îi găsim loc în echipă.



Eu cred, să vedem dacă mă înșel, că în România nu va mai juca la altă echipă în afară de Farul și FCSB. Nu s-ar duce la alții pentru bani. E prea mare caracter. Nu există să spună «Mă duc în altă parte pentru bani mai mulți».



El m-a mai întrebat dacă poate să revină, poate când să termină contractul... Eu îl aștept. I-am zis: «Și după ce termini contractul poți să vii să mai joci la noi»”, a declarat Gigi Becali, potrivit Gsp.

