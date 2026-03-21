După pauză, echipa lui Cîmpanu a început revenirea. În minutul 74, românul a primit mingea la jumătatea terenului, a sprintat spre poartă și a finalizat spectaculos, cu un șut puternic de la aproximativ 20 de metri, direct în vinclu. VEZI VIDEO

Formația oaspete a condus cu 2-0 la pauză, după reușitele lui Wei Shihao, din penalty (min. 29), și Wellington Silva (min. 40).

Alexandru Cîmpanu a marcat din nou pentru Chongqing Tonglianglong, în remiza spectaculoasă cu Chengdu Rongcheng, scor 3-3, din etapa a treia a campionatului chinez.

Golul său a dat startul unei reveniri spectaculoase. Landry Dimata a egalat în minutul 81 și a adus-o pe Tonglianglong în avantaj cinci minute mai târziu.

Totuși, liderul campionatului a reușit să smulgă egalul în minutul 90+4, prin golul marcat de Abduweli Behram, iar partida s-a încheiat 3-3.

Două goluri în trei meciuri pentru Cîmpanu

Cîmpanu a ajuns astfel la două goluri în primele trei meciuri jucate în China, marcând în două partide consecutive pentru noua sa echipă.

Fotbalistul de 25 de ani a ajuns în această iarnă la Chongqing Tonglianglong de la FC Botoșani, sub formă de împrumut. Clubul moldovean a încasat 50.000 de euro pentru mutare și poate primi până la 250.000 de euro dacă transferul va deveni definitiv.

În clasament, Chengdu este lider, cu șapte puncte după trei etape, în timp ce Tonglianglong ocupă locul #3, cu cinci puncte.

Cotat la aproximativ 550.000 de euro, Cîmpanu a mai evoluat în carieră pentru Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, UTA Arad, Concordia Chiajna și CSM Alexandria.