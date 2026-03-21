Antrenorul lui Petrolul Ploiești a primit o veste devastatoare chiar înaintea partidei cu Metaloglobus București, din etapa a doua a play-out-ului Superliga României.

Tehnicianul ploieștenilor a aflat în dimineața meciului că mama sa a murit. În ciuda momentului extrem de dificil, Neagoe a ales să rămână pe bancă până la finalul partidei disputate la Clinceni.

După meci, antrenorul nu a mai apărut la conferința de presă și nici la flash-interviuri. În locul său a vorbit secundul Carmel „Bebe” Bărbulescu.

Pe teren, partida a fost câștigată de Metaloglobus, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Florin Purece, în minutul 74, din penalty.

Pentru echipa antrenată de Florin Bratu, victoria reprezintă doar al treilea succes al sezonului și primul de când fostul atacant a preluat banca tehnică.

După acest rezultat, Metaloglobus a ajuns la 10 puncte și, deși rămâne pe ultimul loc, s-a apropiat la trei puncte de locurile de baraj.