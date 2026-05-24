Gol după gol pentru mijlocașul ofensiv.

george cimpanuChongqing TonglianglongFC BotosaniChinaChampions League
George Cîmpanu a fost omul meciului de astăzi dintre Qingdao Hainiu și Chongqing Tonglianglong, în etapa cu numărul 14 din Chinese Super League.

Fostul mijlocaș ofensiv de la FC Botoșani a înscris golul victoriei lui Chongqing Tonglianglong, 1-0, în minutul 63, după o execuție superbă din marginea careului.

Echipa românului a urcat astfel pe locul 2 în clasamentul din China, poziție de AFC Champions League Elite.

George Cîmpanu are cifre foarte bune în China

Cîmpanu are cifre foarte bune de la transferul în China, unde sezonul a început în luna martie, și în 12 meciuri de campionat are 4 goluri și 2 pase decisive.

Înainte să plece din Superliga, mijlocașul avut o primă parte de sezon solidă la FC Botoșani.

A înscris de patru ori și a oferit patru assist-uri în 16 meciuri de campionat. În Cupa României a bifat alte trei apariții și un gol.

