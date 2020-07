"A vrut sa vina cu PISTOLUL cand m-a vazut ca PLANG!" Povestile IREALE ale lui Sumudica despre testarile COVID-19 din Turcia

Marius Sumudica s-a intors in Romania pentru a-si petrece vacanta.

Revenit in Romania dupa incheierea sezonului din Turcia, Sumudica a rasuflat usurat pentru ca a reusit sa patrunda in tara fara sa fie nevoie sa intre in carantina. Fostul antrenor al Rapidului a povestit cum a decurs operatiunea 'coronavirus' in Turcia si ce masuri de precautie si-au luat cluburile pentru a evita aparitia cazurilor.

"Azi de dimineata am primit un telefon de la firma cu care calatoresc mereu si m-au intrebat daca pot veni sa ma ia. Au avut niste probleme tehnice si am venit cu alta aeronava. Am intarziat vreo doua ore, dar ma bucur ca am ajuns la familie. Ma gandesc la cele 3 saptamani de vacanta, sper sa le petrec ok si sa n-am vreo surpriza tinand cont de ce se intampla in Romania si Europa la ora actuala.

Turcia nu mai are nicio treaba, nu mai exista carantina. Am stat o data, nu cred ca se mai pune problema cand ma voi intoarce. Am 12 teste facute pana acum. In Turcia se fac teste la fiecare doua zile, inainte de joc. In nara dreapta nu cred ca ma mai infund in viata mea, nu stiu cum ma bunghesc aia. Imi baga numai in nara dreapta si se opresc prin sinusuri. Voia sa vina un baiat de la securitate cu pistolul ca m-a vazut ca plang, dar i-am zis ca e de la betisoare, nu m-a suparat nimeni.

In Turcia e totul ok, n-a mai fost niciun caz in primele 3 ligi de cateva saptamani. Intr-un oras precum Gaziantep, e uimitor ca n-am vazut niciun om care sa nu aiba masca", le-a declarat Marius Sumudica reprezentantilor presei prezenti la aeroportul Otopeni.

Cu Sumudica pe banca si Alin Tosca in lot, Gaziantep a terminat sezonul pe locul 8.