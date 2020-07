Sumudica, DISCURS GENIAL! A trecut in 5 minute de la "raman inca un an" la "60-70% raman", apoi la "mi-e greu sa raman". :)) Ce planuri are dupa sezonul ISTORIC cu Gaziantep

Marius Sumudica stie ce va face in sezonul urmator. Sau nu! :))

Antrenorul ar vrea sa continue la Gaziantep, dar nici plecarea nu e exclusa. Intr-o interventie la Digisport, Sumudica a plecat de la 'voi continua inca un sezon' la '60-70% raman" si a incheiat spunand ca ii e greu sa se vada la Gaziantep inca un an daca sefii nu vor face transferurile pe care si le doreste.

Sumudica a reusit o clasare excelenta cu Gaziantep Gazisehir la primul sezon de dupa promovare. A construit lotul de la 0 si a terminat pe 8!

"Am fost ca un killer la retrogradare! Am batut la Denizli, am batut Konya, Kayseri, fosta mea echipa. Am batut si Malatya, practic i-am retrogradat. Dupa fiecare victorie primeam mesaje de la celelalte echipe. S-a dovedit ca am jucat corect contra tuturor. Suntem singura echipa neinvinsa dupa pandemie, in 8 etape nu am pierdut niciun joc. E primul an in liga 1, campionat puternic, antrenori buni, jucatori de calitate.

Am facut 46 de puncte, mi-am batut si recordul, la Kayseri am facut 44. Am ramas doar 4 antrenori fata de cei care au inceput sezonul. E prima oara dupa Astra cand raman doi ani la o echipa.

In ultima perioada, am lucrat tactic, faze fixe, n-am mai incarcat deloc. L-am lasat pe preparator sa-si faca treaba, nu eram de acord cu el, dar a lucrat foarte bine.

Sunt 60-70% sigur ca raman aici si sezonul viitor. Sunt ceva oferte... Cand ai rezultate, esti pe buzele tuturor. Vreau sa raman in Turcia, in Golf cred ca ma voi putea intoarce oricand.

Se schimba regulamentul aici. Trebuie sa ramanem cu 14 straini in lot. In conditiile actuale, imi e greu sa continui. Daca nu intelegem ca trebuie sa aducem 3-4 jucatori si sa punem unde avem nevoie... Eu am nevoie de anumiti jucatori, nu schimb sistemul, voi continua sa joc sistemul asta. Am marcat 49 de goluri, echipa nou-promovata, tot lotul luat de la 0. Doar portarul l-am pastrat de anul trecut!", a spus Sumudica la Digisport.