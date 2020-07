"Am 12 zile de vacanta, iar in Romania trebuie sa stau 14 zile in carantina!" Sumudica a rabufnit dupa ce a aflat in ce conditii poate veni acasa! "E strigator la cer!"

Marius Sumudica a rabufnit pentru faptul ca nu se poate intoarce acasa in vacanta.

El a declarat ca jucatorii sai de la Gaziantep au glumit pe seama lui in momentul in care au aflat ca antrenorul nu poate veni in Romania pentru ca are o vacanta de doar 12 zile, iar revenirea in tara presupune o autoizolare de 14 zile.

"Asta este si o problema de-a mea care ma roade in momentul de fata. Imi doresc sa revin in tara. Nu inteleg de ce un om care vine dintr-o tara care nu are nicio problema in momentul de fata la o populatie de 6 ori mai mare decat Romania e obligat sa stea in izolare.

Deci eu vin pentru 12 zile acasa si sunt obligat sa stau 14 zile in izolare. Vreau sa imi vad familia si ma va tine in izolare departe de familie, fara sa ii vad, la un domiciliu sau o casa unde sa stau singur.

Mi se pare aberant in momentul de fata cand Turcia are mai putine cazuri decat Romania. Turcia in momentul de fata nu are nicio problema de carantina, de izolare cu nimeni din orice tara ar veni. Eu trebuie sa vin acum 12 zile in tara pentru vacanta mea scurta, dupa ce am stat in carantina si in Turcia atata timp si am lucrat departe de familie.

Sa vin in Romania sa ma izolez atat timp cat tara de unde vin acum este cu teste sub ceea ce se intampla in Romania in momentul de fata. Am 11 teste intr-o luna jumatate, maine il fac pe al 12-lea si sunt negativ in toate. Vin cu un avion privat. Mi-am închiriat avion privat.

Aș vrea sa ii intreb si eu pe toti, pe domnul Arafat, pe cei care se ocupa, vreau sa fac un apel si sa intreb de ce eu si staff-ul meu care avem hartii, avem 12 teste, suntem negativi. Sa ni se faca testul cand ajungem si sa ne lase la familii. Nu se poate asa ceva

Vin dintr-o tara care nu are risc in momentul de fata. Deci este inuman ceea ce se intampla. Da, chiar radeau de noi, radeau si ne luau ieri asa in bascalie ca fiecare ba pleca in Franta, ba in Spania care a avut probleme, ba in Italia si nu au niciun fel de problema, se duc la familii.

Si eu ma duc in Romania, unde sunt mai multe cazuri decat in multe tari in momentul de fata si trebuie sa stau izolat. Chiar radeau de mine si spuneau: 'Iar te duci in carantina? Iar te duci in izolare?' Niste lucruri aberante, pe cuvantul meu, e aberant tot ceea ce se intampla. Este strigator la cer", a declarat Sumudica, potrivit AntenaSport.