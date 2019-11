RATAREA SEZONULUI! A ratat singur cu poarta goala! Alkmaar a DEMOLAT echipa lui Rotariu 

AZ Alkmaar a invins-o pe Astana in meciul din grupele Europa Legue cu 5-0.

Echipa lui Dorin Rotariu a fost zdrobita de Alkmaar pe teren propriu. Romanul a inceput titular, insa a fost inlocuit in minutul 71. Alkmaar a inscris pe banda rulanta in cea de-a doua repriza.

Boadu a deschis scorul in minutul 29, iar Midtsjo, Idrissi si Hatzidiakos au participat la mana de goluri marcate in repriza secunda, in poarta Astanei. Acelasi Boadu a inchis tabela, realizand dubla in minutul 77, insa atacantul a fost in centrul atentiei si la finalul meciului, cand a ratat singur cu poarta goala.

La ultima actiune de atac a Astanei, Boadu a primit mingea in fata portii, portarul era pozitionat gresit, insa atacantul a trimis mingea mult peste poarta.