Dorin Rotariu putea ajunge la FCSB, insa a refuzat! Ce spune jucatorul roman despre nationala Romaniei si sansele la calificare: "Nu conteaza jocul, e importanta calificarea!" VIDEO

Dorin Rotariu (24 ani) a oferit un interviu in exclusivitate pentru www.sport.ro in care a vorbit despre ofertele de a reveni in Liga 1, negocierea cu FCSB, dar si despre echipa nationala.



"Cu FCSB nu am discutat anul asta, am vorbit acum un an jumate. Am avut o oferta din Liga 1, nu oficiala, insa au fost discutii, era complicat sa vin pentru ca era sub forma de imprumut, nu era o optiune pentru mine. Ma bucur sa stiu ca am avut optiunea de a ma intoarce", a declarat Dorin Rotariu in exclusivitate pentru www.sport.ro.

Jucatorul Astanei a vorbit despre nationala Romaniei si sansele de calificare la Campionatul European din 2020.



"Nu a depins de mine faptul ca nu am fost convocat. Regret cand te intrebi ce am facut gresit, sau ce am ales gresit. Regret ca nu am fost cu echipa in meciurile importante. Se stia dinainte ca grupa noastra a fost cea mai grea.

4 echipe s-au luptat la calificare, plus Spania, care la inceput a avut si ea probleme. Islanda e un adversar foarte greu, poate nu pare, dar este un adversar foarte dificil. Nu eram favoriti detasat, si Suedia si Norvegia erau adversari puternici, echipe de valoare, pacat ca nu ne-am calificat.

Cred ca cel mai important este sa ne calificam, indiferent de joc, asta e cel mai important. De acolo, sa vina si jocul. Performanta lui mister este de istorie, ce a facut la tineret, sa speram ca va fi la fel si la nationala mare, o schimbare cu care o sa intre in istorie.

Nu cred ca e favorita Islanda, am avut o grupa dificila, am avut meciuri cu adversari puternici, vom sti cum sa gestionam meciurile. Islanda seamana ca stil de joc cu Suedia si Norvegia", a declarat Rotariu.