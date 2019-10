Se intorc Chipciu, Maxim si Rotariu?! Contra a anuntat lista PRELIMINARA a stranierilor pentru Suedia si Spania! Mitrita si Puscas, iertati de selectioner!

Din articol Lista completa a stranierilor lui Contra:

Cosmin Contra a anuntat lista stranierilor convocati de principiu pentru dubla decisiva cu Suedia si Spania din preliminariile Euro!

Vedeta dublei cu Norvegia si Feroe, Alex Mitrita, pare sa-i fi reintrat la inima lui Contra dupa evolutiile pe care le-a avut. Starul de la New York City e asteptat din nou la nationala! In ciuda formei slabe de la echipa de club si a scandalului de la Romania - Norvegia, cand s-a bagat peste executantul stabilit de Contra la 11 metri si a fost apoi injurat de selectioner, Puscas ramane printre tricolori. In lot ramane si Vasile Mogos, noutatea absoluta a precedentei actiuni a nationalei.

In lotul final al Romaniei ar putea fi si Chipciu, Maxim, Rotariu, Silviu Lung sau Tudor Baluta, cu totii in afara selectiei pentru Norvegia si Feroe, luna trecuta.

Lista completa a stranierilor lui Contra:

Portari: Ciprian Tatarusanu (Lyon, 65/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0), Ionut Radu (Genoa, 0/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0)

Fundasi: Romario Benzar (Lecce, 18/0), Vasile Mogos (Cremonese, 0/0), Adrian Rus (MOL Fehérvár 3/0), Ionut Nedelcearu (FC Ufa 7/0), Dragos Grigore (Ludogorets, 37/0), Alin Tosca (Gazisehir Gaziantep, 17/0)

Mijlocasi: Sergiu Hanca (KS Cracovia, 4/0), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 45/6), Razvan Marin (Ajax Amsterdam, 20/1), Tudor Baluta (Brighton, 5/0), Paul Anton (Krylya Sovetov, 11/0), Dorin Rotariu (Astana, 10/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 35/10), Ianis Hagi (Genk, 8/0), Alexandru Mitrita (New York City FC, 9/2), Alexandru Maxim (Mainz, 37/3)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogorets, 36/13), George Puscas (Reading, 12/6), Florin Andone (Galatasaray, 25/2)

Dubla decisiva pentru calificarea la Euro se joaca pe 15 si 18 noiembrie, in direct la PRO TV. Mai intai, Romania intalneste Suedia pe National Arena, vineri, 15 noiembrie, de la 21:45. 3 zile mai tarziu, nationala merge la Madrid, pe Wanda Metropolitano, pentru socul cu Spania. 'Tricolorii' au nevoie de victorie cu Suedia si de cel putin un egal cu Spania pentru a obtine biletele de Euro.