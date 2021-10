„Mă lovea, mă trăgea de păr!” Dezvăluiri cutremurătoare ale fostei iubite a lui Maradona

Mavys Alvarez și Diego Maradona au fost într-o relație timp de patru ani, pe când fata avea 16 ani, iar acum, la 41 de ani, femeia a rupt tăcerea și a dezvăluit detalii despre relația abuzivă pe care a avut-o cu legenda argentiniană.

Mavys a realizat un interviu pentru o televiziune din Miami, America TeVe și a abordat mai multe subiecte legate de relația ei cu Diego Maradona.

„Mă gândeam să am copii cu el. Am făcut teste de sarcină în momentele în care îmi întârzia menstruațiai. Nu eram bine. El voia să aibă copii”, a dezvăluit femeia, care a ținut să menționeze că deși are copii, aceștia nu sunt făcuți cu fostul jucător.

„M-am lăsat de școală din cauza lui!”

Femeia și-a continuat dezvăluirile și a mărturisit, între lacrimi, care au fost cerințele pe care argentinianul le-a avut de la ea, dar și faptul că acesta i-a interzis să își vadă mama.

„Mi-a cerut să îmi operez sânii, voia să fac schimbarea asta, la inocența mea. E adevărat că am renunțat la studii deoarece Maradona nu voia o iubită cu studii. Poate că nu îi plăcea că trebuia să merg la școală dimineața. Aveam 16 ani, eram în clasa a zecea.

Mama mea bătea la ușă plângând, cerând să mă vadă, iar el îmi acoperea gura și nu îi deschidea!”, a mărturisit femeia.

Episoade violente ale jucătorului

Cele mai cutremurătoare momente ale interviului au avut loc în momenutl în care Mavys a început să povestească abuzurile fizice la care a supus-o Maradona.

„E adevărat că mă lovea, s-a întâmplat de multe ori, o dată m-a scos din restaurant împingându-mă, m-a băgat în mașină și m-a tras de păr când am ajuns acasă. Nu mă lăsa să îl denunț, nici să ies în ziua aia, și nici nu cred că Justiția ar fi făcut ceva pentru că Fidel Castro l-ar fi ajutat să scape de probleme”, a dezvăluit femeia conform Marca.

Totodată, despre viața pe care o ducea fotbalistul a mărturisit că era una haotică, iar pentru a scăpa de droguri, a preferat să se refugieze în alcool.

„Viața cu el era nebună: petreceri, discotecă. Mă ducea să mănânc. Nu mi-am imaginat niciodată că după asta urma să mă bage în lumea drogurilor de care m-am chinuit să scap”, a spus.