Meciul in memoria lui Diego Maradona prinde contur! Presa anunta ca exista negocieri avansate pentru amicalul Italia - Argentina de la Napoli

Cele doua castigatoare ale competitiilor internationale din aceasta vara s-ar putea intalni in viitor.

Argentina a reusit sa castige Copa America, dupa o finala in care a invins cu 1-0 nationala Braziliei, iar formatia antrenata de Lionel Scaloni ar putea avea parte de o noua partida foarte tare, de data aceasta in fata castigatoarei Euro 2020, Italia.

"Squadra azzura" s-a impus in finala la penalty-uri in fata Angliei, chiar pe Wembley, si a dus trofeul la Roma, in ciuda adversitatiilor pe care le-a intalnit in timpul meciului. Pentru italieni a fost al doilea Campionat European din istorie, dupa cel din 1976.

In presa s-a vorbit despre o intalnire intre cele doua, iar meciul sa se joace in memoria lui Diego Maradona, decedat in 2020, ramas un simbol pentru ambele tari. Ultimele informatii spun ca este o intelegere facuta si Italia - Argentina se va juca la Napoli, in decembrie, insa nimic oficial pana acum, conform mundoalbiceleste.com.