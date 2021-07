Idee nebuna dupa finalul Copa America si Euro 2020: Supercupa Maradona! Argentinienii insista sa se joace Argentina - Italia

Diego Maradona poate fi omagiat cu un meci intre Argentina si Italia.

Duminica, Argentina a reusit sa castige Copa America in fata Braziliei datorita golului marcat de Di Maria. Fanii din Buenos Aires au asteptat 28 de ani acest succes, asa ca, de fericire, au umplut strazile si au sarbatorit pana in zori victoria lui Messi si a coechipierilor sai.

La mai putin de 24 de ore, Italia a castigat Euro 2020. Echipa pregatita de Mancini s-a impus la loviturile de departajare, dupa ce scorul a fost 1-1 dupa 120 de minute, si a castigat al doilea titlu european din istorie. Primul a fost in 1968.

Squadra Azzurra a primit felicitari si din partea ziaristilor argentinieni, iar publicatia "Diario Ole" a lansat o provocare pentru nationala Italiei, un meci intre cele doua nationale, care sa se numeasca Supercupa Maradona.

"Veniti sa jucati Azzurri. Nu suntem atat de buni.

Va imaginati o Supercupa intre campionii Americii si ai Europei? Ce omagiu poate fi mai bun pentru 10...", a titrat Diario Ole.

???? Vení a jugar @Vivo_Azzurro no somos tan buenos ???????????????????? ¿Se imaginan una Supercopa entre el campeón de América y el de Europa? Qué mejor homenaje para el Diez... pic.twitter.com/X1n1NLoTa5 — Diario Olé (@DiarioOle) July 11, 2021

10-le la care face referire publicatia este Diego Armando Maradona. Legendarul fotbalist a facut istorie in ambele tari. In 1986 a reusit sa castige Campionatul Mondial cu 'pumele', in timp ce cu Napoli a obtinut primele si singurele titluri ale clubului in Serie A, in 1987 si 1990. De asemenea, le-a adus napoletanilor si singurul trofeu european din istorie, in 1989, cand a castigat Cupa UEFA.