Voluntarii din China au fost VACCINATI contra Covid-19! 108 persoane au fost supuse testului! Primele reactii dupa testul care ar putea salva milioane de oameni

In China se fac teste pentru vaccinul impotriva Covid-19.

Primul grup de voluntari din China din faza 1 a studiilor pentru vaccinul contra Covid-19 si-a exprimat increderea in succesul acestuia, deoarece cercetatorii lucreaza neobosit pentru a combate virusul mortal care a omorat pana in prezent peste 14.000 de oameni in intreaga lume.

Toti voluntarii sunt rezidenti ai orasului Wuhan, cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani. Prima injectie au primit-o vineri, iar experii spun ca a fost marcata o descoperire semnificativa, noteaza cei de la globaltimes.cn.

Vaccinul a fost dezvoltat de compania de biotehnologie din Tianjin, CanSino Biologics Inc si o echipa de cercetare condusa de Chen Wei, expert in prevenirea si controlul pericolelor biologice de la Academia de Stiinte Medicale Militare a Armatei.

In total sunt 108 voluntari impartiti in trei grupuri, care au primit doze diferite ale vaccinului.

"Cand am auzit vestile bune ca vaccinul nostru intra in sudii clinice, a fost ca o lumina care straluceste in orasul gri. Sper sa asist si la vaccinul final de care va beneficia toata lumea. Nu am avut nicio ezitare sa ma inscriu", a spus Zhu Aobing (28 de ani), tanar care a fost martor la moartea mamei prietenului sau din cauza Covid-19.

Voluntarii au semnat o scrisoare de consintamant si au fost informati despre toate riscurile posibile.

"Dupa injectie, temperatura fiecarei persoane este monitorizata 24/7 astfel incat cercetatorii au date in timp real continuu", a spus Chen Kai, un alt voluntar de 36 de ani.

Peste 20 de vaccinuri pentru Covid-19 sunt in curs de dezvoltare in conformitate cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).