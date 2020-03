A treia victima a coronavirusului e un fost patron de club si campion al Romaniei! Avea 70 de ani si a refuzat, initial, internarea

3 oameni si-au pierdut viata din cauza epidemiei de coronavirus in Romania!

Numarul infectarilor confirmate se apropie de 500 la nivel national.

Anuntat in aceasta seara, decesul lui Vasile Ouatu a provoat tristete in lumea sportului. Omul de afaceri in varsta de 70 de ani locuia in Piatra Neamt. Ouatu e fostul patron al echipei de volei Unic Piatra Neamt, campioana a Romaniei in 2003. Acum 5 zile, Vasile Ouatu a refuzat sa se interneze, desi suferea de o saptamana. Ouatu a intrat in contact cu mai multi oameni si a continuat sa duca un trai normal, fara sa intre in autoizolare. Batranul s-a prezentat la spital pe 19 martie, unde a fost internat pentru ca starea i se afravase. Pe 18 martie, lui Ouatu i se intocmise dosar penal pentru ca a refuzat testarea de coronavirus, dar pe 19 Judecatoria Piatra-Neamt a clasat cauza, anunta Gazeta Sporturilor.

Ouatu a fost transferat pe 20 martie la Iasi, iar astazi si-a pierdut viata.