Marire de salariu pentru Vintila inainte sa izbucneasca pandemia! Becali a facut un anunt BOMBA dupa ce a vazut ce ravagii face coronavirusul

Becali i-a marit salariul lui Vintila dupa ce a calificat echipa in play-off.

Nu s-a hotarat insa daca il si plateste! 10 mii de euro pe luna va castiga Vintila la FCSB daca fotbalul se reia.

"Fara fotbal, nu platesc" - a anunta Beclai la inceputul saptamanii! Patronul FCSB ia in calcul chiar sa lase echipa in faliment in cazul in care nu va intra sezonul viitor in cupele europene din cauza coronavirusului.

Si Coman sau Tanase s-ar putea trezi cu conturile goale. Becali nu-i plateste la infinit. Guvernul are alte treburi pe cap. Nici nu se gandeste sa dea banii ceruti de cluburi pentru plata salariilor.

"Cum sa le plateasca statul salariile celor de la FCSB ?" - s-a revoltat premierul Orban la negocierile cu sindicatele.

"Nu am nevoie de campionat daca nu joc cupe europene, si daca nu joc, la toamna, va spun eu voua, 'FCSB la revedere!' Eu nu arunc banii in foc", a anuntat Becali la PRO X.