ULTIMA ORA | O legenda a lui Liverpool are coronavirus! Fostul fotbalist a fost testat pozitiv si se afla internat in spital! Care este starea lui

O legenda a lui Liverpool a fost testat pozitiv cu coronavirus.

Legenda lui Liverpool Kenny Dalglish (69 de ani), a fost depistat pozitiv cu COVID-19 si a fost internat in spital.

Anuntul a fost facut de Liverpool prin intermediul unui comunicat, unde anunta ca fostul jucator si antrenor al clubului are coronavirus si a fost internat in spital. Familia lui Dalglish a anuntat ca acesta a fost spitalizat pe 8 aprilie din cauza unei infectii, iar mai apoi a fost testat pozitiv pentru coronavirus si testul a iesit pozitiv chiar daca era asimptomatic. Pentru moment starea lui este buna, dar va ramane internat in spital.

The Dalglish family have released the following statement to supporters regarding Sir Kenny Dalglish. https://t.co/aNT5fXakFx — Liverpool FC (at ????) (@LFC) April 10, 2020