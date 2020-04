"Sadio Mane trebuie sa paraseasca Liverpool pentru a-si indeplini visul!" Sfaturile primite de super-atacantul senegalez 

Sadio Mane este sfatuit sa o paraseasca pe Liverpool pentru a-si putea urma visul.

Diomansy Kamara, fostul international senegalez, il sfatuieste pe Sadio Mane ca ar trebui sa o paraseasca pe Liverpool daca isi doreste sa isi indeplineasca visul, acela de a fi al doilea jucator african care cucereste Balonul de Aur.

Mane, atacantul lui Liverpool, a terminat pe locul 4 in clasamentul pentru Balonul de Aur din 2019. El si-a exprimat, in aceasta saptamana, dorinta de a fi al doilea african care cucereste acest trofeu dupa George Weah.

"Daca Mane vrea sa castige Balonul de Aur intr-o zi, este posibil sa fie nevoit sa o paraseasca pe Liverpool deoarece clubul nu este cel mai bun sustinator pentru jucator, in ciuda performantelor lor extraordinare. El trebuie sa continue pe drumul in sus, intrucat nu era departe de a ajunge pe podium. Acum el trebuie sa continue sa lucreze si poate chiar sa schimbe lucrurile. Am vazut ca Liverpool nu exploateaza punctele forte a lui Mane." a declarat Kamara pentru ESPN.

Kamara mai recunoaste si ca putine cluburi ar reprezenta un pas in fata pentru Mane, insa i-ar placea sa il vada jucand la Real Madrid. "Avand in vedere valoarea sa de pe piata si calitatile lui, nu exista multe cluburi la care sa poata merge pentru a face un salt major. Stilul sau de joc e aproape de criteriile de la Real. La fel de bine cred ca s-ar potrivi si la Barcelona, PSG sau Juventus." a mai adaugat Kamara la adresa lui Mane.

Diomansy Kamara a jucat mult timp in Premier League si stie despre ce vorbeste. A evoluat pentru echipe precum Portsmouth, Fulham sau Celtic.

Sadio Mane se afla in al patrulea sezon la Liverpool, pentru care a inscris aproape 80 de goluri in peste 170 de meciuri. A reusit sa castige Liga Campionilor anul trecut alaturi de cormorani.