Gigi Becali, încă un tun! Latifundiarul din Pipera și-a rotunjit averea cu 30 de milioane de euro după ultima mutare

Un dezvoltator imobiliar, care urmărește să extindă un cartier, i-a achiat patronului FCSB suma de 30 de milioane de euro pentru unul dintre terenurile pe care acesta le deține în Pipera.

Terenul deținut de Gigi Becali măsura 13 hectare, iar dezvoltatorul a vrut să-l cumpere pentru a extinde construcțiile pe care le-a demarat în zonă, pe cele 15 hectare pe care le deținea în proprietate.

„Construcția proiectului The Village va începe în curând. Am demarat deja procesul de vânzare și am precontractat 50% din primele două faze de dezvoltare, care cuprind circa 400 de apartamente. Din acest motiv am mai cumpărat încă un teren pentru o etapă suplimentară. Fiecare unitate locativă va avea acces la propria grădină, construcțiile având un regim de înălțime de P+1“, a declarat, potrivit profit.ro, Liviu Ioneanu, Co-CEO al H4L Development.

Complexul care se va ridica pe fostele terenuri ale lui Gigi Becali vor purta numele de „The Village” și va fi cel mai mare dintr-o serie de șapte proiecte pe care dezvoltatorul le construiește în București și Brașov.