Sedința care l-a redus pe Gigi Becali la tăcere! Hotărârea luată în cadrul întâlnirii: „Stop! Nu se mai putea”

Gheorghe Mustață, liderul galeriei vicecampioanei FCSB, a dezvăluit că decizia lui Gigi Becali a venit în urma unei discuții la care au participat toate părțile implicate la echipă: Gigi Becali, antrenorul Edi Iordănescu și liderii suporterilor.

„Noi, suporterii, am luat atitudine şi am discutat la nivelul conducerii. Am zis <<Stop! S-au luat bani, acum vrem şi performanţă>>. Vrei bani? Faci şi performanţă. Prin performanţă câştigi şi bani. Dacă tu consideri că mâine creşti un jucător, doi, i-ai vândut şi nu te mai interesează nimic, trebuie să te gândeşti că ai milioanele de suporteri în spate. Asta înseamnă cu nu vrei ca suporterii tăi să se bucure, la final de an, că ai ieşit campion, că ai câştigat ceva. Nu mai acceptăm, pentru că stăm de şase ani de zile şi am luat doar o cupă (n.r. - Cupa României). Nu mai acceptăm lucrul ăsta. Am discutat.

Îi mulţumim că l-a adus pe Edi Iordănescu. Face treabă bună acolo. Suporterilor le spun să nu mai asculte că Edi e în război cu Gigi, că nu vrea nu ştiu ce... Nu! Ei ştiu foarte bine că-i anunţ imediat dacă există vreun conflict, fără ezitare. Toate lucrurile merg bine la mine acum”, a declarat liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustaţă, pentru Realitatea.

FCSB a strâns până acum șapte meciuri cu Edi Iodănescu pe bancă, în toate competițiile. Din cele șapte partide, cinci s-au terminat cu victoria roș-albaștrilor, unul la egalitate, iar celălalt a fost pierdut de trupa lui Becali, în fața campioanei CFR Cluj, scor 4-1.