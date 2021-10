Gigi Becali le dădea ponturi prietenilor ca să facă bani. "Noi, proștii, îi pierdeam la jocuri de noroc"

Fostul șef al LFP, Dumitru Dragomir, are o relație aparte cu Gigi Becali. Ajuns la vârsta pensiei, Dravomir a vorbit despre problemele cu legea, dar și despre relația cu latifundiarul din Pipera.

Dragomir consideră că Becali este un om foarte inteligent, deoarece a cumpărat teren la momentul potrivit, în timp ce el își consuma averea pe jocuri de noroc.

Dragomir și Gigi Becali, o relație plină de... frământări

”Da și îl admir. Gigi a fost mai deștept decât noi toți la un loc. El ne ruga pe toți să cumpărăm pământ și noi, proștii, nu cumpăram și pierdeam banii pe jocuri de noroc, și făceam alte tâmpenii. Pe toți ne ruga, dar dacă cumpăram și eu eram pricopsit!

Eu acum am doar pensie, dar muncesc mult. Munca te ține! Nu neapărat să dai cu sapa. Preocuparea, implicarea. Mai am de trăit vreo 15-25 de ani așa că... Gură spurcată am avut, dar n-am avut răutate în viața mea. N-am făcut rău la nimeni. Prieten sunt cu toată lumea, iar cel mai deosebit lucru este că sunt respectat.

Nimic, dar toată viața mea m-am luptat să scap de nedreptăți. De când am intrat în fotbal numai nedreptăți mi s-au întâmplat. De la arestarea pentru jocuri de noroc la Vâlcea la abuz la Revoluție, când am stat șapte luni de zile închis.

După am avut probleme cu sediul Ligii, după că a zis Mititelu că vindea niște juniori cu 296 de milioane de euro și ei nu făceau 200 de dolari toți. Apoi procesul cu RCS. Dacă unul avea ceva concret, mă duceam ani grei la pușcărie.

Cred că Boc de la Cluj. Aș vrea să le spun cititorilor și privitorilor să aibă mulți ani fericiți, bucurii în viață, în rest să fim sănătoși și să auzim de bine!”, a spus Dragomir, la GSP.