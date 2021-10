Edi Iordănescu vrea să decidă pe banii lui Gigi Becali! Ce condiție i-a pus patronului de la FCSB

Tehnicianul de 43 de ani a dezvăluit că i-a cerut lui Gigi Becali să-l lase pe el să hotărască momentul în care se impune ca un fotbalist să primească mărire salarială.

Cererea antrenorului a venit după ce patronul i-a mărit salariul, fără să-l consulte, lui Andrei Cordea, unul dintre cei mai în formă fotbaliști ai FCSB în acest început de campionat, de la 7.000 de euro pe lună la 10.000.

„Am cerut să fiu implicat în deciziile astea (n.r. – măririle salariale). E adevărat, nu am eu pixul în mână. Dar am cerut să fiu implicat în momentele astea, pentru a le putea gestiona. Un jucător, când are o mărire de salariu, poate intra într-o zonă de confort, de automulţumire, de relaxare. Pentru mine, asta e o problemă.

O mărire e binevenită din partea conducerii, dar în tandem cu mine. Există riscul unui recul pentru jucător şi atunci avem o problemă. Până la urmă, nu sunt banii mei, dar e important să fiu şi eu la curent şi consultat”, a declarat antrenorul lui FCSB pentru Telekom Sport.

900.000 euro este cota de piață a lui Andrei Cordea, potrivit transfermarkt.com