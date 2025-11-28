Campionatele Mondiale de fotbal devin, treptat, un izvor nesecat de scandaluri. Ceea ce e foarte trist pentru „sportul-rege“. Și confirmă că, din păcate, lumea în care trăim merge pe o direcție greșită din multe puncte de vedere.

În ultimii mulți ani, turneele finale organizate de FIFA au fost marcate de scandaluri de corupție, de șpăgi de milioane de dolari date pentru obținerea dreptului de organizare și de cazuri controversate legate de exploatarea forței de muncă. Mai mult decât atât, Mondialele au ajuns să fie găzduite de niște țări conduse dictatorial, cum a fost cazul Rusiei, în 2018.

Acum, când avem mai puțin de 200 de zile, înainte de CM 2026, turneul final din Canada, Mexic și SUA a furnizat deja niște știri revoltătoare. Una fost legată de prezența fanilor pe teritoriul american, alta de delegația Iranului, care va lipsi de la tragerea la sorți de la Washington, pe 5 decembrie, după cum Sport.ro a explicat aici.

Mircea Lucescu stă acasă și vede tragerea la televizor

Dacă iranienii au luat decizia, de a boicota evenimentul de la Kennedy Center, în semn de protest vizavi de o răzbunare politică, și selecționerul României a refuzat deplasarea în America, însă din cu totul alt motiv. Golazo a aflat că Federația Română de Fotbal va avea o delegație formată din patru oameni, la Washington, însă din ea va lipsi fix „Il Luce“.

La 80 de ani, cu unele probleme de sănătate – a fost operat, recent, la șold – Mircea Lucescu a considerat că o călătorie pe ruta București – Istanbul – Washington, de peste 12 ore, ar fi prea mult pentru posibilitățile sale. Mai ales că România nu e, deocamdată, sigură de calificarea la Mondiale și, pentru a ajunge acolo, trebuie să treacă de două baraje, pe 26 și pe 31 martie 2026. Primul va fi cu Turcia, în deplasare, al doilea cu învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo, de asemenea, pe teren străin.

Așadar, Lucescu a informat conducerea FRF că va urmări tragerea la sorți, la televizor. În aceste condiții, federația va avea patru reprezentanți, la Washington. Vorbim despre Răzvan Burleanu (președinte FRF), Radu Vișan (secretar general), Cătălin Gheorghiu (team-manager) și Cătălin Popescu (ofițer de presă).

